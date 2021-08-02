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Дисциплинарная комиссия приняла заключение о лишении неприкосновенности депутата, избившего полицейского - ОБНОВЛЕНО-2

Дисциплинарная комиссия приняла заключение о лишении неприкосновенности депутата, избившего полицейского - ОБНОВЛЕНО-2 На заседании Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса было рассмотрено представление Генерального прокурора Кямрана Алиева парламенту "О лишении неприкосновенности депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиза Адил оглы Салимова”.
Милли Меджлис
2 августа 2021 г. 17:55
Дисциплинарная комиссия приняла заключение о лишении неприкосновенности депутата, избившего полицейского - ОБНОВЛЕНО-2

На заседании Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса было рассмотрено представление Генерального прокурора Кямрана Алиева парламенту "О лишении неприкосновенности депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиза Адил оглы Салимова”.

Как сообщает Report, на заседании комиссия приняла заключение о лишении депутата Е.Салимова неприкосновенности.

Вопрос рекомендован на пленарное заседание парламента, которое пройдет завтра, 3 августа.

12.35

На заседании Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса рассматривается представление Генерального прокурора Кямрана Алиева парламенту "О лишении неприкосновенности депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиза Адил оглы Салимова".

Как сообщает Report, в заседании наряду с членами комиссии, принимает участие и сам Эльданиз Салимов.

12.16

Началось заседание дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса.

Как сообщает Report, на заседании рассматривается представление генерального прокурора Кямрана Алиева в Милли Меджлис "О лишении депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиза Адиль оглы Салимова неприкосновенности".

Комиссия примет решение о лишении депутата неприкосновенности.

Поступивший в Министерство внутренних дел материал о применении насилия 29 июля в городе Хачмаз в ресторане "Старый Двор" депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Салимовым Эльданизом в отношении сотрудника полиции во время исполнения служебных обязанностей был расследован Генеральной прокуратурой.

По собранному материалу возбуждено уголовное дело по статье 309.2 (превышение должностных полномочий) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, проведение расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры.

В настоящее время по делу проводятся интенсивные следственные действия.

3 августа созвана внеочередная сессия Милли Меджлиса. На первом заседании сессии будет рассмотрен вопрос "О лишении депутата Милли Меджлиса Салимова Эльданиза Адиль оглы неприкосновенности".

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Версия на азербайджанском языке İntizam komissiyası polisi döyən deputatın toxunulmazlığına xitam verilməsi barədə rəy qəbul edib - YENİLƏNİB-2

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