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Сотрудникам диппредставительств Азербайджана будет выплачиваться единовременное пособие

Сотрудникам диппредставительств Азербайджана будет выплачиваться единовременное пособие Сотрудникам дипломатической службы Азербайджана, назначенным на работу в дипломатическое представительство или консульство страны, будет выплачиваться единовременное пособие на проживание для обустройства
Милли Меджлис
30 декабря 2022 г. 12:35
Сотрудникам диппредставительств Азербайджана будет выплачиваться единовременное пособие

Сотрудникам дипломатической службы Азербайджана, назначенным на работу в дипломатическое представительство или консульство страны, будет выплачиваться единовременное пособие для обустройства.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте поправок к закону "О дипломатической службе", который был рассмотрен в первом чтении на заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправкам, детям сотрудников дипломатической службы в возрасте до 23 лет, проживающих с ним, будет выплачиваться образовательное пособие.

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Версия на английском языке Employees of Azerbaijan's diplomatic missions to be paid one-time allowance
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın diplomatik nümayəndəliyinə birdəfəlik yerləşmə müavinəti ödəniləcək

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