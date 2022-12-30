Сотрудникам диппредставительств Азербайджана будет выплачиваться единовременное пособие

Сотрудникам дипломатической службы Азербайджана, назначенным на работу в дипломатическое представительство или консульство страны, будет выплачиваться единовременное пособие на проживание для обустройства

Сотрудникам дипломатической службы Азербайджана, назначенным на работу в дипломатическое представительство или консульство страны, будет выплачиваться единовременное пособие для обустройства.

Как сообщает Report, об этом говорится в проекте поправок к закону "О дипломатической службе", который был рассмотрен в первом чтении на заседании Милли Меджлиса.

Согласно поправкам, детям сотрудников дипломатической службы в возрасте до 23 лет, проживающих с ним, будет выплачиваться образовательное пособие.