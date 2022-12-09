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Депутаты проголосовали за продление страхового стажа для назначения пенсии в Азербайджане

Депутаты проголосовали за продление страхового стажа для назначения пенсии в Азербайджане На пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса депутаты обсудили в третьем чтении поправки к закону "О трудовых пенсиях", предусматривающие продление страхового стажа для назначения пенсии в Азербайджане еще на 3 года.
Милли Меджлис
9 декабря 2022 г. 11:47
Депутаты проголосовали за продление страхового стажа для назначения пенсии в Азербайджане

На пленарном заседании осенней сессии Милли Меджлиса депутаты обсудили в третьем чтении поправки к закону "О трудовых пенсиях", предусматривающие продление страхового стажа для назначения пенсии в Азербайджане еще на 3 года.

Как сообщает Report, после состоявшихся обсуждений парламентарии проголосовали за принятие поправок.

В действующем законодательстве при назначении пенсии лицам, достигшим пенсионного возраста и имеющим пенсионный капитал в страховой части индивидуального лицевого счета в период с 2006 по 2008 годы (независимо от размера капитала), начисляется 25-летний страховой стаж до 01.01.2006, а с 2023 года - с понижением на год для каждого календарного года.

Однако, согласно изменению, срок страхового стажа предполагается продлить до 2026 года, увеличив его на 3 года.

В примечании к проекту указано, что данное изменение служит усилению социальной защиты пенсионеров.

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Версия на азербайджанском языке Pensiya ilə bağlı sığorta stajının müddətinin daha 3 il uzadılmasına dair layihə təsdiqlənib

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