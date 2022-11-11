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Депутаты примут участие в заседании комитета ПАСЕ

Депутаты примут участие в заседании комитета ПАСЕ Депутаты Милли Меджлиса Кямал Джафаров и Эркин Гадирли 13 ноября отправятся в Париж для участия в заседании комитета по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ.
Милли Меджлис
11 ноября 2022 г. 20:15
Депутаты примут участие в заседании комитета ПАСЕ

Депутаты Милли Меджлиса Кямал Джафаров и Эркин Гадирли 13 ноября отправятся в Париж для участия в заседании комитета по правовым вопросам и правам человека ПАСЕ.

Как сообщает Report, в повестку дня включены такие вопросы, как права человека и угрозы верховенству закона, оценка систем смертоносного оружия в контексте прав и свобод человека и др.

Также будет утвержден протокол предыдущего заседания, рассмотрены организационные работы, определены место и время проведения очередного заседания.

Поездка завершится 15 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Deputatlar AŞPA-nın komitə iclasında iştirak edəcəklər

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