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Депутаты примут участие в осенней сессии ПА ОБСЕ

Депутаты примут участие в осенней сессии ПА ОБСЕ Глава делегации Милли Меджлиса в ПА ОБСЕ Азай Гулиев, депутаты Турал Гянджалиев, Амина Агазаде и Низами Сафаров 23 ноября совершат визит в столицу Польши Варшаву для участия в осенней сессии ПА ОБСЕ.
Милли Меджлис
22 ноября 2022 г. 20:57
Депутаты примут участие в осенней сессии ПА ОБСЕ

Глава делегации Милли Меджлиса в ПА ОБСЕ Азай Гулиев, депутаты Турал Гянджалиев, Амина Агазаде и Низами Сафаров 23 ноября совершат визит в столицу Польши Варшаву для участия в осенней сессии ПА ОБСЕ.

Как сообщает Report, на сессии будут обсуждаться вопросы относительно влияния военных конфликтов на регион ОБСЕ, защиты основных прав и свобод человека в условиях гуманитарной катастрофы.

В ходе сессии наши депутаты выступят с докладами о нынешнем состоянии отношений между Азербайджаном и Арменией.

26 ноября состоится заседание бюро ПА ОБСЕ, на котором ожидается участие председателя общего комитета по экономическим вопросам, науке, технологиям и окружающей среде ПА ОБСЕ Азая Гулиева.

Поездка завершится 27 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Deputatlar ATƏT PA-nın payız sessiyasında iştirak edəcəklər

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