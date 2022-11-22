Депутаты примут участие в осенней сессии ПА ОБСЕ

Глава делегации Милли Меджлиса в ПА ОБСЕ Азай Гулиев, депутаты Турал Гянджалиев, Амина Агазаде и Низами Сафаров 23 ноября совершат визит в столицу Польши Варшаву для участия в осенней сессии ПА ОБСЕ.
Как сообщает Report, на сессии будут обсуждаться вопросы относительно влияния военных конфликтов на регион ОБСЕ, защиты основных прав и свобод человека в условиях гуманитарной катастрофы.
В ходе сессии наши депутаты выступят с докладами о нынешнем состоянии отношений между Азербайджаном и Арменией.
26 ноября состоится заседание бюро ПА ОБСЕ, на котором ожидается участие председателя общего комитета по экономическим вопросам, науке, технологиям и окружающей среде ПА ОБСЕ Азая Гулиева.
Поездка завершится 27 ноября.