Депутаты подняли в парламенте Азербайджана вопрос о Кешикчидаг

Сегодня на пленарном заседании Милли Меджлиса Азербайджана был поднят вопрос о Кешикчидаг.

Как сообщает Report, депутат Таир Керимли заявил, что дружба между Азербайджаном и Грузией должна продолжаться и впредь.

Он отметил, что в основе этой дружбы лежит историческая традиция: "Для нас это важный вопрос, наша дорога пролегает через Грузию. В пределах нашего суверенитета мы разрешили представителям грузинского народа праздновать Пасху. А они провели митинг в Кешикчидаге, где озвучивали лозунги против азербайджанской государственности. Они серьезно нарушили закон и оскорбили нас. Нам нужно объяснить грузинским политическим деятелям в чем этот вопрос. Этот комплекс был построен в VI веке и является албанским храмом. В XI, XII веках во времена правления Давида Строителя и царицы Тамары храм относился к грузинской православной религии, и сегодня принадлежит грузинской православной церкви. Да, но и у нас есть много мусульманских памятников в Грузии. Мы же не утверждаем, что территории, где есть наши памятники, являются нашей землей. По этому вопросу между двумя странами существует комиссия. Мы исторически раздали наши земли Грузии и Армении по желанию России, и теперь не должны уступать комплекс Кешикчидаг. В мире существует более 210 стран, Азербайджан является единственной страной, все границы которой граничат со своими прошлыми территориями".

Депутат Фарадж Гулиев также отметил необходимость устранения этой напряженности. Он сказал, что Кешикчидаг является территорией Азербайджана.

Депутат Ганира Пашаева заявила, что комплекс должен именоваться Кешикчидаг, и принадлежит он Азербайджану: "Исторические памятники - очень щепетильная для нас тема. Мы верим, что этот вопрос будет решен в интересах Азербайджана".