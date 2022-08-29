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Депутаты парламента Азербайджана возвращаются с каникул

Депутаты парламента Азербайджана возвращаются с каникул Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана завтра вернутся с каникул.
Милли Меджлис
29 августа 2022 г. 09:58
Депутаты парламента Азербайджана возвращаются с каникул

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана завтра вернутся с каникул.

Как сообщает Report, каникулы депутатов длились с 15 июля до 30 августа.

В соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики Милли Меджлис собирается ежегодно на весенние и осенние сессии. Весенняя сессия начинается 1 февраля и продолжается до 31 мая. Осенняя сессия начинается 30 сентября и продолжается до 30 декабря.

При созыве внеочередной сессии Милли Меджлиса в период каникул, каникулы Милли Меджлиса приостанавливаются на период проведения внеочередной сессии, а депутаты на этот период отзываются из отпуска.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament members to return from vacations starting August 30
Версия на азербайджанском языке Sabahdan deputatların tətili başa çatır

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