Депутаты парламента Азербайджана возвращаются с каникул

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана завтра вернутся с каникул.

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана завтра вернутся с каникул.

Как сообщает Report, каникулы депутатов длились с 15 июля до 30 августа.

В соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики Милли Меджлис собирается ежегодно на весенние и осенние сессии. Весенняя сессия начинается 1 февраля и продолжается до 31 мая. Осенняя сессия начинается 30 сентября и продолжается до 30 декабря.

При созыве внеочередной сессии Милли Меджлиса в период каникул, каникулы Милли Меджлиса приостанавливаются на период проведения внеочередной сессии, а депутаты на этот период отзываются из отпуска.