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Депутаты парламента Азербайджана вновь вышли на каникулы

Депутаты парламента Азербайджана вновь вышли на каникулы Депутаты Милли Меджлиса вновь вышли на каникулы.
Милли Меджлис
3 августа 2021 г. 13:05
Депутаты парламента Азербайджана вновь вышли на каникулы
Report
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Депутаты Милли Меджлиса вновь вышли на каникулы.

Как передает Report, члены парламента будут отдыхать до 30 августа.

Отметим, что 53 депутата обратились к спикеру Сахибе Гафаровой с просьбой о созыве внеочередной сессии. С.Гафарова подписала распоряжение о созыве внеочередной сессии 3 августа, которая состоялась сегодня.

В соответствии с внутренним уставом Милли Меджлиса, если в период каникул созывается внеочередная сессия законодательного органа, то отпуск парламентариев приостанавливается на этот период, и депутаты отзываются из отпуска.

Согласно Конституции, Милли Меджлис созывается на весеннюю и осеннюю сессии. Весенняя сессия длится с 1 февраля по 31 мая, а осенняя - с 30 сентября до 30 декабря. 15 сентября приступят к работе комитеты парламента. Если 1 февраля приходится на нерабочий, праздничный день или день голосования, то сессия начинает свою работу на следующий рабочий день.

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Версия на азербайджанском языке Deputatlar yenidən tətilə çıxıblar

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