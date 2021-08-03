Депутаты парламента Азербайджана вновь вышли на каникулы

Депутаты Милли Меджлиса вновь вышли на каникулы.

Депутаты Милли Меджлиса вновь вышли на каникулы.

Как передает Report, члены парламента будут отдыхать до 30 августа.

Отметим, что 53 депутата обратились к спикеру Сахибе Гафаровой с просьбой о созыве внеочередной сессии. С.Гафарова подписала распоряжение о созыве внеочередной сессии 3 августа, которая состоялась сегодня.

В соответствии с внутренним уставом Милли Меджлиса, если в период каникул созывается внеочередная сессия законодательного органа, то отпуск парламентариев приостанавливается на этот период, и депутаты отзываются из отпуска.

Согласно Конституции, Милли Меджлис созывается на весеннюю и осеннюю сессии. Весенняя сессия длится с 1 февраля по 31 мая, а осенняя - с 30 сентября до 30 декабря. 15 сентября приступят к работе комитеты парламента. Если 1 февраля приходится на нерабочий, праздничный день или день голосования, то сессия начинает свою работу на следующий рабочий день.