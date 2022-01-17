Депутаты парламента Азербайджана вернулись с каникул

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана вернулись с каникул.

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана вернулись с каникул.

Как сообщает Report, каникулы депутатов продлились с 30 декабря до 17 января.

Согласно Внутреннему уставу Милли Меджлиса, каникулы депутатов длятся до 15 января. Поскольку эта дата совпала с субботой, депутаты вышли на работу с сегодняшнего дня.

Проведение заседаний парламентских комитетов начнется с завтрашнего дня.

В соответствии с Конституцией Азербайджанской Республики Милли Меджлис собирается ежегодно на весенние и осенние сессии. Весенняя сессия начинается 1 февраля и продолжается до 31 мая. Осенняя сессия начинается 30 сентября и продолжается до 30 декабря.

При созыве внеочередной сессии Милли Меджлиса в период каникул, каникулы Милли Меджлиса приостанавливаются на период проведения внеочередной сессии, а депутаты на этот период отзываются из отпуска.