О нас

Депутаты одобрили проект о привлечении водителей такси к ОМС

Депутаты одобрили проект о привлечении водителей такси к ОМС Депутаты Милли Меджлиса приняли проект "Об обязательном медицинском страховании водителей такси в Азербайджане".
Милли Меджлис
29 ноября 2022 г. 13:11
Депутаты одобрили проект о привлечении водителей такси к ОМС

Депутаты Милли Меджлиса приняли проект "Об обязательном медицинском страховании водителей такси в Азербайджане".

Как сообщает Report, соответствующий проект поправок в закон "О медицинском страховании“ был вынесен на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Проект поправок подготовлен в соответствии с законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс" от 3 декабря 2021 года.

В проекте предусмотрена обязательная медицинская помощь физическим лицам, осуществляющим пассажирские и грузовые перевозки на территории Азербайджана в индивидуальном порядке (без привлечения наемных работников) автомобильными транспортными средствами.

С принятием документа физические лица данной категории смогут воспользоваться услугами обязательного медицинского страхования, заплатив сумму в размере 4% от минимальной заработной платы (300 манатов) (12 манатов).

Проект изменений принят к рассмотрению.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Deputatlar taksi sürücülərinin icbari tibbi sığortaya cəlb olunmasına dair layihəni təsdiqləyib

Экслюзивные новости

Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
Дамьян Крневич: Стратегическое партнерство между Сербией и Азербайджаном углубляется
28 ноября 2022 г. 16:46
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
Бренда Шаффер: Нефтегазовым ресурсам Центральной Азии нужны альтернативное маршруты на Запад
28 ноября 2022 г. 15:07
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
Президент Ассоциации: В Украине восстановлено 75% разрушенной инфраструктуры в сфере водоснабжения
24 ноября 2022 г. 20:47
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
Здания в Карабахе будут снабжаться энергией за счет возобновляемых источников
23 ноября 2022 г. 14:27
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
Эксперт: Азербайджан будет иметь более тесные отношения с азербайджанским населением Ирана
22 ноября 2022 г. 12:46
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
Создана комиссия для проведения служебной проверки в Кукольном театре в Баку
22 ноября 2022 г. 11:50
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
Уровень заполняемости газовых хранилищ Азербайджана достиг 94%
21 ноября 2022 г. 18:15
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
Эксперт: Иран атакует своих соседей из-за ослабления режима внутри страны
21 ноября 2022 г. 17:19
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
Бренда Шаффер: Есть внешние силы, которые не хотят мира между Армений и Азербайджаном
21 ноября 2022 г. 15:12
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
Суверенный фонд Катара видит в Азербайджане потенциального партнера
17 ноября 2022 г. 11:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi