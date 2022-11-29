Депутаты одобрили проект о привлечении водителей такси к ОМС

Депутаты Милли Меджлиса приняли проект "Об обязательном медицинском страховании водителей такси в Азербайджане".

Депутаты Милли Меджлиса приняли проект "Об обязательном медицинском страховании водителей такси в Азербайджане".

Как сообщает Report, соответствующий проект поправок в закон "О медицинском страховании“ был вынесен на обсуждение в третьем чтении на сегодняшнем заседании парламента.

Проект поправок подготовлен в соответствии с законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс" от 3 декабря 2021 года.

В проекте предусмотрена обязательная медицинская помощь физическим лицам, осуществляющим пассажирские и грузовые перевозки на территории Азербайджана в индивидуальном порядке (без привлечения наемных работников) автомобильными транспортными средствами.

С принятием документа физические лица данной категории смогут воспользоваться услугами обязательного медицинского страхования, заплатив сумму в размере 4% от минимальной заработной платы (300 манатов) (12 манатов).

Проект изменений принят к рассмотрению.