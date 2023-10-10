Депутаты ММ примут участие в заседаниях Межпарламентской ассамблеи СНГ

Депутаты Милли Меджлиса примут участие в мероприятиях Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Депутаты Милли Меджлиса примут участие в мероприятиях Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Зампредседателя Милли Меджлиса и глава парламентского комитета молодежи и спорта Адиль Алиев примет участие в заседании совместной комиссии по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.

Депутаты Руфат Гулиев, Малик Гасанов и Михаил Забелин в свою очередь примут участие в заседаниях постоянных комиссий по экономике и финансам, аграрной политике, природным ресурсам и экологии, а также контрольно-бюджетной комиссии.

Азербайджанские парламентарии отправятся в Санкт-Петербург 11 октября.