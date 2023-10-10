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Депутаты ММ примут участие в заседаниях Межпарламентской ассамблеи СНГ

Депутаты ММ примут участие в заседаниях Межпарламентской ассамблеи СНГ Депутаты Милли Меджлиса примут участие в мероприятиях Межпарламентской ассамблеи СНГ.
Милли Меджлис
10 октября 2023 г. 11:14
Депутаты ММ примут участие в заседаниях Межпарламентской ассамблеи СНГ

Депутаты Милли Меджлиса примут участие в мероприятиях Межпарламентской ассамблеи СНГ.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Зампредседателя Милли Меджлиса и глава парламентского комитета молодежи и спорта Адиль Алиев примет участие в заседании совместной комиссии по гармонизации законодательства в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам.

Депутаты Руфат Гулиев, Малик Гасанов и Михаил Забелин в свою очередь примут участие в заседаниях постоянных комиссий по экономике и финансам, аграрной политике, природным ресурсам и экологии, а также контрольно-бюджетной комиссии.

Азербайджанские парламентарии отправятся в Санкт-Петербург 11 октября.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliamentarians to participate in CIS PA events 
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatları MDB PA-nın tədbirlərində iştirak edəcəklər

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