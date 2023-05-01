Депутаты ММ примут участие в мероприятии в Словении по случаю 105-летия Мехди Гусейнзаде

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана примут участие на мероприятии в Словении, посвященном 105-летию со для рождения Мехди Гусейнзаде.

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана примут участие в мероприятии в Словении, посвященном 105-летию со дня рождения Мехди Гусейнзаде.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Руководитель рабочей группы по межпарламентским связям со Словенией Агалар Велиев, члены группы Эльнур Аллахвердиев и Рафаэль Гусейнов 2 мая посетят Нова-Горицу.

Депутаты встретятся с членами межпарламентской группы дружбы Национального собрания Словении с Азербайджаном и обменяются мнениями по перспективам сотрудничества.

Запланировано также участие парламентариев обеих стран в мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Словении, по случаю 105-й годовщины со дня рождения Героя Советского Союза Мехди Гусейнзаде.

Визит завершится 5 мая.