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Депутаты ММ примут участие в мероприятии в Словении по случаю 105-летия Мехди Гусейнзаде

Депутаты ММ примут участие в мероприятии в Словении по случаю 105-летия Мехди Гусейнзаде Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана примут участие на мероприятии в Словении, посвященном 105-летию со для рождения Мехди Гусейнзаде.
Милли Меджлис
1 мая 2023 г. 11:29
Депутаты ММ примут участие в мероприятии в Словении по случаю 105-летия Мехди Гусейнзаде

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана примут участие в мероприятии в Словении, посвященном 105-летию со дня рождения Мехди Гусейнзаде.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Руководитель рабочей группы по межпарламентским связям со Словенией Агалар Велиев, члены группы Эльнур Аллахвердиев и Рафаэль Гусейнов 2 мая посетят Нова-Горицу.

Депутаты встретятся с членами межпарламентской группы дружбы Национального собрания Словении с Азербайджаном и обменяются мнениями по перспективам сотрудничества.

Запланировано также участие парламентариев обеих стран в мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Словении, по случаю 105-й годовщины со дня рождения Героя Советского Союза Мехди Гусейнзаде.

Визит завершится 5 мая.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatları Sloveniyada Mehdi Hüseynzadə ilə bağlı tədbirdə iştirak edəcəklər

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