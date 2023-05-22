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Депутаты ММ отправились в Турцию для ознакомления с подготовкой ко второму туру президентских выборов

Депутаты ММ отправились в Турцию для ознакомления с подготовкой ко второму туру президентских выборов Группа депутатов Милли Меджлиса отправилась в Турцию для ознакомления с подготовкой ко второму туру президентских выборов, которые пройдут 28 мая.
Милли Меджлис
22 мая 2023 г. 19:52
Депутаты ММ отправились в Турцию для ознакомления с подготовкой ко второму туру президентских выборов

Группа депутатов Милли Меджлиса отправилась в Турцию для ознакомления с подготовкой ко второму туру президентских выборов, которые пройдут 28 мая.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Депутаты Хикмет Мамедов, Фатма Йылдырым, Махир Аббасзаде, Эльман Насиров, Сахиб Алыев ознакомятся с ходом подготовки ко второму туру президентских выборо в Измире, Таир Рзаев, Айдын Мирзазаде, Рашад Махмудов, Севиль Микаилова - в Анталье, Муса Гулиев, Эльшад Мирбашироглу, Вугар Искандеров, Джейхун Мамедов, Арзу Нагиев, Рамиль Гасан - в Стамбуле.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı deputatlar Türkiyədə seçkilərə hazırlıqla tanış olacaqlar

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