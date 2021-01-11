Депутаты Милли Меджлиса возвращаются к работе на этой неделе

Члены парламента уходят на каникулы с 1 по 15 января

На текущей неделе, т.е. с 15 января, депутаты Милли Меджлиса Азербайджана возвращаются с каникул.

Как сообщает Report, в соответствии с внутренним уставом Милли Меджлиса, члены парламента уходят на каникулы с 1 по 15 января.

В период каникул депутаты Милли Меджлиса считаются находящимися в отпуске. Если в период каникул созывается внеочередная сессия законодательного органа, то отпуск парламентариев приостанавливается на период внеочередной сессии, и депутаты отзываются из отпуска.

Весенняя сессия Милли Меджлиса начинается 1 февраля и продолжится до 31 мая. Если 1 февраля приходится на нерабочий, праздничный день или день голосования, сессия начинает работу на следующий рабочий день.

В этом году 1 февраля приходится на понедельник, и первое пленарное заседание законодательного органа состоится в тот же день.