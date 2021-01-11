О нас
Report Georgia
Аудио новости

Депутаты Милли Меджлиса возвращаются к работе на этой неделе

Депутаты Милли Меджлиса возвращаются к работе на этой неделе Члены парламента уходят на каникулы с 1 по 15 января
Милли Меджлис
11 января 2021 г. 09:55
Депутаты Милли Меджлиса возвращаются к работе на этой неделе
Report

На текущей неделе, т.е. с 15 января, депутаты Милли Меджлиса Азербайджана возвращаются с каникул.

Как сообщает Report, в соответствии с внутренним уставом Милли Меджлиса, члены парламента уходят на каникулы с 1 по 15 января.

В период каникул депутаты Милли Меджлиса считаются находящимися в отпуске. Если в период каникул созывается внеочередная сессия законодательного органа, то отпуск парламентариев приостанавливается на период внеочередной сессии, и депутаты отзываются из отпуска.

Весенняя сессия Милли Меджлиса начинается 1 февраля и продолжится до 31 мая. Если 1 февраля приходится на нерабочий, праздничный день или день голосования, сессия начинает работу на следующий рабочий день.

В этом году 1 февраля приходится на понедельник, и первое пленарное заседание законодательного органа состоится в тот же день.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Deputatlar bu həftə tətildən qayıdır

Новости партнеров

Другие новости из категории

Азербайджанские депутаты едут в Казахстан для наблюдения за выборами в парламент
Азербайджанские депутаты едут в Казахстан для наблюдения за выборами в парламент
6 января 2021 г. 12:36
Депутат: Несовершеннолетние девочки выходят замуж по принуждению родителей
Депутат: Несовершеннолетние девочки выходят замуж по принуждению родителей
30 декабря 2020 г. 14:16
Милли Меджлис поздравил азербайджанцев мира
Милли Меджлис поздравил азербайджанцев мира
30 декабря 2020 г. 13:56
В парламент представлена ежегодная информация о гендерном равенстве
В парламент представлена ежегодная информация о гендерном равенстве
30 декабря 2020 г. 12:20
Азербайджан открывает посольство еще в одной стране
Азербайджан открывает посольство еще в одной стране
30 декабря 2020 г. 11:10
Началось последнее заседание осенней сессии Милли Меджлиса в 2020 году
Началось последнее заседание осенней сессии Милли Меджлиса в 2020 году
30 декабря 2020 г. 11:05
В прошлом году в Азербайджане несовершеннолетние девушки родили 2 320 детей
В прошлом году в Азербайджане несовершеннолетние девушки родили 2 320 детей
29 декабря 2020 г. 16:47
По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире
По нарушению полового соотношения Азербайджан занимает второе место в мире
29 декабря 2020 г. 16:38
Принята смета расходов Счетной палаты на 2021 год
Принята смета расходов Счетной палаты на 2021 год
29 декабря 2020 г. 12:25
Сахиль Бабаев: На деоккупированных землях создадут реабилитационные центры
Сахиль Бабаев: На деоккупированных землях создадут реабилитационные центры
29 декабря 2020 г. 12:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi