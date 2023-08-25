Депутаты Милли Меджлиса вернутся с каникул на будущей неделе

Депутаты Милли Меджлиса вернутся с каникул на будущей неделе.

Депутаты Милли Меджлиса вернутся с каникул на будущей неделе.

Как сообщает Report, согласно внутреннему уставу Милли Меджлиса каникулы депутатов длятся до 30 августа.

В соответствии со статьей первой внутреннего устава Милли Меджлиса, в период своих полномочий парламент дважды в год, с 15 июля по 30 августа и с 1 января по 15 января, уходит на каникулы. Депутаты Милли Меджлиса в период каникул считаются находящимися в отпуске. При созыве внеочередной сессии парламента каникулы Милли Меджлиса приостанавливаются на период проведения внеочередной сессии, а депутаты на этот период отзываются из отпуска.

Согласно первому пункту статьи 88-й Конституции, Милли Меджлис созывается ежегодно на весеннюю и осеннюю сессии.