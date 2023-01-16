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Депутаты Милли Меджлиса вернулись с каникул

Депутаты Милли Меджлиса вернулись с каникул Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана 16 января вернулись с каникул.
Милли Меджлис
16 января 2023 г. 09:48
Депутаты Милли Меджлиса вернулись с каникул

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана 16 января вернулись с каникул, которые длились с 30 декабря.

Как сообщает Report, в соответствии с Внутренним уставом Милли Меджлиса, каникулы депутатов должны были продлится до 15 января, однако, поскольку эта дата выпалат на воскресенье, депутаты возобновят работу с сегодняшнего дня.

Согласно Конституции, Милли Меджлис созывается на весеннюю и осеннюю сессии. Весенняя сессия длится с 1 февраля по 31 мая, а осенняя - с 30 сентября до 30 декабря. Если 1 февраля и 30 сентября приходятся на нерабочий, праздничный день или день голосования, то сессия начинает свою работу на следующий рабочий день.

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Версия на английском языке Azerbaijani parliament members return from vacation
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatları tətildən qayıdıblar

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