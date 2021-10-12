Депутаты Милли Меджлиса совершили визит в Россию

Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой 12-го октября прибыла в город Санкт-Петербург для участия в Третьем евразийском женском форуме.

Парламентская делегация под руководством председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой 12-го октября прибыла в город Санкт-Петербург для участия в Третьем евразийском женском форуме.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

В делегацию входят председатель парламентского комитета Хиджран Гусейнова, депутаты Парвин Керимзаде, Севиндж Фаталиева, Ульвия Хамзаева и Фатма Йылдырым, а также другие официальные лица.

В аэропорту Пулково делегацию встречали генеральный консул нашей страны в Санкт-Петербурге Султан Гасымов, председатель комитета внешних связей города Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, постоянный представитель Милли Меджлиса при ПА СНГ Айдын Джафаров и другие официальные лица.

На предстоящем в Таврическом дворце форуме намечено выступление председателя Милли Меджлиса. Члены нашей делегации озвучат отношение Азербайджана к вынесенным на обсуждение темам и поделятся собственными соображениями на их счёт.

Как ожидается, за время визита С.Гафарова проведёт ряд встреч с руководителями участвующих в мероприятии делегаций для обсуждения вопросов, вызывающих взаимный интерес.

Визит завершится 14 октября.