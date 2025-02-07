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Депутаты Милли Меджлиса совершат визит в Нью-Йорк

Депутаты Милли Меджлиса совершат визит в Нью-Йорк 15:51
Милли Меджлис
7 февраля 2025 г. 16:00
Депутаты Милли Меджлиса совершат визит в Нью-Йорк

Депутаты Милли Меджлиса Солтан Мамедов и Севиль Микаилова совершат визит в Нью-Йорк (США).

Об этом сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Отмечается, что целью визита является участие депутатов в заседаниях организационных комитетов 6-й Всемирной конференции председателей парламентов и 15-го Саммита женщин-спикеров парламентов, а также в парламентских слушаниях в ООН.

Отмечается, что в рамках визита депутаты Милли Меджлиса также примут участие в парламентских слушаниях в штаб-квартире ООН на тему "Расширение деятельности по достижению Целей устойчивого развития: Финансы, институты и политика", организованных по инициативе Межпарламентского союза и президента Генеральной Ассамблеи ООН.

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