Депутаты Милли Меджлиса раскритиковали Францию

Некоторые государства не могут принять нашу победу

На уровне руководства страны и Милли Меджлиса проводится много работы. Предлагаю провести в Милли Меджлисе специальное заседание парламента, связанное с позицией Франции".

Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил депутат Фазаил Агамалы.

По его словам, во время заседания следует принять документ.

Депутат Вахид Ахмедов отметил, что во внешней политике Азербайджана Италия является союзником номер один.

"Тем не менее, в последнее время против Азербайджана имеются серьёзные угрозы, потому что некоторые государства не могут принять нашу победу", - добавил он.

По его словам, события вокруг озера Гарагёль - обычное явление: "Здесь не из чего создавать ажиотаж. Вчера президент коснулся и отношений с Америкой. В последнее время Франция особо пытается защищать Армению, чтобы обратить некоторые процессы. Я считаю, положения трехстороннего заявления успешно выполняются".