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Депутаты Милли Меджлиса проведут встречи в Европарламенте

Депутаты Милли Меджлиса проведут встречи в Европарламенте Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана проведут встречи в Европейском парламенте.
Милли Меджлис
6 мая 2023 г. 14:15
Депутаты Милли Меджлиса проведут встречи в Европарламенте

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана проведут встречи в Европейском парламенте.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Было отмечено, что группа депутатов Милли Меджлиса посетит Страсбург (Франция) 8 мая. В рамках визита руководитель Комитета парламентского сотрудничества Милли Меджлиса "Европейский Союз-Азербайджан" Турал Гянджалиев, депутаты Севиль Микаилова и Нурлан Гасанов проведут ряд встреч с официальными лицами Европарламента. В ходе встреч состоится обмен мнениями по укреплению взаимного сотрудничества и другим вопросам, представляющим интерес для сторон.

Поездка завершится 12 мая.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatları Avropa Parlamentində görüşlər keçirəcəklər

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