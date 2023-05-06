Депутаты Милли Меджлиса проведут встречи в Европарламенте

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана проведут встречи в Европейском парламенте.

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана проведут встречи в Европейском парламенте.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Было отмечено, что группа депутатов Милли Меджлиса посетит Страсбург (Франция) 8 мая. В рамках визита руководитель Комитета парламентского сотрудничества Милли Меджлиса "Европейский Союз-Азербайджан" Турал Гянджалиев, депутаты Севиль Микаилова и Нурлан Гасанов проведут ряд встреч с официальными лицами Европарламента. В ходе встреч состоится обмен мнениями по укреплению взаимного сотрудничества и другим вопросам, представляющим интерес для сторон.

Поездка завершится 12 мая.