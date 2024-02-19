Депутаты Милли Меджлиса примут участие в зимней сессии ПА ОБСЕ

20 февраля депутаты Милли Меджлиса отправятся в Вену (Австрия) для участия в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

20 февраля депутаты Милли Меджлиса отправятся в Вену (Австрия) для участия в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В рамках сессии пройдут заседания общих комитетов, а также постоянного комитета ПА ОБСЕ.

Глава азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Азай Гулиев, члены делегации Таир Миркишили, Агалар Велиев, Турал Гянджалиев примут участие в обсуждении вопросов, включенных в повестку зимней сессии и заседаний комитетов организации.

Визит завершится 24 февраля.