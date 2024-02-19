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Депутаты Милли Меджлиса примут участие в зимней сессии ПА ОБСЕ

Депутаты Милли Меджлиса примут участие в зимней сессии ПА ОБСЕ 20 февраля депутаты Милли Меджлиса отправятся в Вену (Австрия) для участия в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.
Милли Меджлис
19 февраля 2024 г. 11:00
Депутаты Милли Меджлиса примут участие в зимней сессии ПА ОБСЕ

20 февраля депутаты Милли Меджлиса отправятся в Вену (Австрия) для участия в зимней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В рамках сессии пройдут заседания общих комитетов, а также постоянного комитета ПА ОБСЕ.

Глава азербайджанской делегации в ПА ОБСЕ Азай Гулиев, члены делегации Таир Миркишили, Агалар Велиев, Турал Гянджалиев примут участие в обсуждении вопросов, включенных в повестку зимней сессии и заседаний комитетов организации.

Визит завершится 24 февраля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı deputatlar ATƏT PA-nın qış sessiyasında iştirak edəcək

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