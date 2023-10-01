Депутаты Милли Меджлиса примут участие в заседании ОЧЭС

Председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса, глава комиссии по культуре, образованию и социальным вопросам премьер-министра Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) Муса Гулиев и деп

Председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса, глава Комиссии по культуре, образованию и социальным вопросам премьер-министра Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) Муса Гулиев и депутат Кямран Байрамов 1 октября посетят Бургас (Болгария).

Об этом Report сообщили в управлении прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В рамках визита члены Милли Меджлиса примут участие в заседании Комиссии по культуре, образованию и социальным вопросам ПА ОЧЭС.