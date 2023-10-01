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Депутаты Милли Меджлиса примут участие в заседании ОЧЭС

Депутаты Милли Меджлиса примут участие в заседании ОЧЭС Председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса, глава комиссии по культуре, образованию и социальным вопросам премьер-министра Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) Муса Гулиев и деп
Милли Меджлис
1 октября 2023 г. 16:25
Депутаты Милли Меджлиса примут участие в заседании ОЧЭС

Председатель комитета по труду и социальной политике Милли Меджлиса, глава Комиссии по культуре, образованию и социальным вопросам премьер-министра Парламентской ассамблее Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПА ОЧЭС) Муса Гулиев и депутат Кямран Байрамов 1 октября посетят Бургас (Болгария).

Об этом Report сообщили в управлении прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В рамках визита члены Милли Меджлиса примут участие в заседании Комиссии по культуре, образованию и социальным вопросам ПА ОЧЭС.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatları QDİƏT-in iclasında iştirak edəcəklər

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