Депутаты Милли Меджлиса примут участие в сессии ПА НАТО

16:15

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана примут участие в сессии Парламентской Ассамблеи НАТО (ПА НАТО).

Как сообщает Report, в заседании примут участие руководитель делегации в ПА НАТО Рамид Намазов и член делегации Тахир Миркишили.

С этой целью они 21 мая отправятся в город Дейтон в США.

Отметим, что в рамках сессии будут проведены обсуждения по вопросам усиления кибербезопасности выборов, призыва к трансатлантическому партнерству, борьбы с текущими и будущими угрозами и другим темам.

Визит азербайджанских парламентариев завершится 29 мая.