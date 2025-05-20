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Депутаты Милли Меджлиса примут участие в сессии ПА НАТО

Депутаты Милли Меджлиса примут участие в сессии ПА НАТО 16:15
Милли Меджлис
20 мая 2025 г. 16:31
Депутаты Милли Меджлиса примут участие в сессии ПА НАТО

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана примут участие в сессии Парламентской Ассамблеи НАТО (ПА НАТО).

Как сообщает Report, в заседании примут участие руководитель делегации в ПА НАТО Рамид Намазов и член делегации Тахир Миркишили.

С этой целью они 21 мая отправятся в город Дейтон в США.

Отметим, что в рамках сессии будут проведены обсуждения по вопросам усиления кибербезопасности выборов, призыва к трансатлантическому партнерству, борьбы с текущими и будущими угрозами и другим темам.

Визит азербайджанских парламентариев завершится 29 мая.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatları NATO PA-nın sessiyasında iştirak edəcəklər

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