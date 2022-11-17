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Депутаты Милли Меджлиса примут участие в сессии ПА НАТО

Депутаты Милли Меджлиса примут участие в сессии ПА НАТО 10:09
Милли Меджлис
17 ноября 2022 г. 10:27
Депутаты Милли Меджлиса примут участие в сессии ПА НАТО

Депутаты Милли Меджлиса, члены делегации в Парламентской ассамблее НАТО Сиявуш Новрузов, Малахат Ибрагимгызы, Кямран Байрамов и Эльшан Мусаев 18 ноября примут участие в 68-й ежегодной сессии ПА НАТО в Мадриде (Испания).

Об этом Report сообщили в парламенте, добавив, что азербайджанские парламентарии будут находиться там до 22 ноября.

В рамках сессии будут обсуждаться новая стратегическая концепция НАТО, ситуация на Западных Балканах, борьба с терроризмом, кибеугрозы, вызовы, вытекающие из климатических изменений и др. темы.

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Версия на английском языке Azerbaijan Parliament members to attend NATO PA session
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatları NATO PA-nın sessiyasında iştirak edəcəklər

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