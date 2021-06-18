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Депутаты Милли Меджлиса примут участие в летней сессии ПАСЕ

Депутаты Милли Меджлиса примут участие в летней сессии ПАСЕ Под руководством председателя комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, руководителя делегации Азербайджана в ПАСЕ Самеда Сеидова депутаты Севиндж Фаталиева, Рафаэль Гусейнов, Нигяр Арпадараи, Кямал Джафаров и Эркин Га
Милли Меджлис
18 июня 2021 г. 15:53
Депутаты Милли Меджлиса примут участие в летней сессии ПАСЕ

Под руководством председателя комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, руководителя делегации Азербайджана в ПАСЕ Самеда Сеидова депутаты Севиндж Фаталиева, Рафаэль Гусейнов, Нигяр Арпадараи, Кямал Джафаров и Эркин Гадирли 19-26 июня будут находиться с визитом в Страсбурге (Франция) для участия в летней сессии структуры.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессе Милли Меджлиса.

В ходе сессии будут заслушаны отчеты бюро и постоянного комитета, информация Комитета министров, результаты наблюдений за парламентскими выборами в Болгарии и Албании в апреле текущего года.

Особое внимание будет уделено теме "Свобода медиа, общественное доверие и права народа знать". На повестке будет ряд актуальных вопросов в связи с пандемией COVİD-19 и пр.

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана выразят позицию страны в связи с обсуждаемыми вопросами.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatları AŞPA-nın yay sessiyasında iştirak edəcək

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