Депутаты Милли Меджлиса поздравили сотрудников полиции

После завершения Отечественной войны в Азербайджане особо отмечали профессиональные праздники силовых структур. Сегодня профессиональный праздник азербайджанской полиции.

После завершения Отечественной войны в Азербайджане особо отмечали профессиональные праздники силовых структур. Сегодня профессиональный праздник азербайджанской полиции.

Как передает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламента сказал первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Гусейнли.

По его словам, азербайджанская полиция всегда верно служила государству:

"С разрешения уважаемого председателя поздравляем с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел".

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что к поздравлениям присоединяется весь депутатский корпус.