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Депутаты Милли Меджлиса поздравили сотрудников полиции

Депутаты Милли Меджлиса поздравили сотрудников полиции После завершения Отечественной войны в Азербайджане особо отмечали профессиональные праздники силовых структур. Сегодня профессиональный праздник азербайджанской полиции.
Милли Меджлис
2 июля 2021 г. 12:06
Депутаты Милли Меджлиса поздравили сотрудников полиции

После завершения Отечественной войны в Азербайджане особо отмечали профессиональные праздники силовых структур. Сегодня профессиональный праздник азербайджанской полиции.

Как передает Report, об этом на сегодняшнем заседании парламента сказал первый вице-спикер Милли Меджлиса Али Гусейнли.

По его словам, азербайджанская полиция всегда верно служила государству:

"С разрешения уважаемого председателя поздравляем с профессиональным праздником сотрудников органов внутренних дел".

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что к поздравлениям присоединяется весь депутатский корпус.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclis polisləri təbrik etdi

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