Депутаты Милли Меджлиса посетят Украину

Руководитель рабочей группы по азербайджано-украинским межпарламентским связям депутат Руфат Гулиев, члены группы Кямран Байрамов, Сабир Гаджиев и Рази Нуруллаев 17 апреля по приглашению украинской стороны посетят Киев.

Руководитель рабочей группы по азербайджано-украинским межпарламентским связям депутат Руфат Гулиев, члены группы Кямран Байрамов, Сабир Гаджиев и Рази Нуруллаев 17 апреля по приглашению украинской стороны посетят Киев.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В рамках визита запланированы встречи азербайджанских депутатов со спикером Верховной Рады Украины, членами межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном, представителями азербайджанской диаспоры в Украине и др. официальными лицами.

Визит завершится 21 апреля.