О нас

Депутаты Милли Меджлиса посетят Украину

Депутаты Милли Меджлиса посетят Украину Руководитель рабочей группы по азербайджано-украинским межпарламентским связям депутат Руфат Гулиев, члены группы Кямран Байрамов, Сабир Гаджиев и Рази Нуруллаев 17 апреля по приглашению украинской стороны посетят Киев.
Милли Меджлис
14 апреля 2023 г. 16:20
Депутаты Милли Меджлиса посетят Украину

Руководитель рабочей группы по азербайджано-украинским межпарламентским связям депутат Руфат Гулиев, члены группы Кямран Байрамов, Сабир Гаджиев и Рази Нуруллаев 17 апреля по приглашению украинской стороны посетят Киев.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В рамках визита запланированы встречи азербайджанских депутатов со спикером Верховной Рады Украины, членами межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном, представителями азербайджанской диаспоры в Украине и др. официальными лицами.

Визит завершится 21 апреля.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatları Ukraynaya səfər edəcəklər

Самое читаемое

Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
Главы МИД России и Китая проводят переговоры в Самарканде
13 апреля 2023 г. 11:42
Бавария отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
"Бавария" отстранила ударившего своего одноклубника футболиста
13 апреля 2023 г. 19:06
В рамках Года Гейдара Алиева в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
ФотоВ рамках "Года Гейдара Алиева" в поселке Мушфигабад проведена акция по посадке деревьев
8 апреля 2023 г. 13:07
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
Британская разведка: Кремль убеждает россиян, что контролирует оккупированные территории
9 апреля 2023 г. 13:44
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
20 апреля произойдет первое в этом году солнечное затмение
10 апреля 2023 г. 08:45
Завершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
ФотоЗавершился официальный визит президента Азербайджана в Казахстан
10 апреля 2023 г. 20:07
По дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
ФотоПо дороге Ханкенди-Лачын беспрепятственно проехали автомобили МККК
11 апреля 2023 г. 18:00
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
Аудиовизуальный совет принял решение о временном прекращении вещания ARB TV
12 апреля 2023 г. 15:40
В Баку ожидается сильный ветер
В Баку ожидается сильный ветер
12 апреля 2023 г. 17:41
​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
Фото​​​​​​​На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
14 апреля 2023 г. 08:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi