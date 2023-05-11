Депутаты Милли Меджлиса по линии ПА ОБСЕ будут наблюдать за выборами в Турции

Депутаты Милли Меджлиса Амина Агазаде и Турал Гянджалиев 12 мая посетят Стамбул для наблюдения по линии ПА ОБСЕ за президентскими и парламентскими выборами в Турции.
Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
Депутаты ознакомятся здесь с процессом подготовки к выборам и будут следить за ходом голосования и активностью граждан на избирательных участках в день выборов.
Поездка завершится 15 мая.
Депутаты Милли Меджлиса по линии ПА ОБСЕ будут наблюдать за выборами в ТурцииДепутаты Милли Меджлиса по линии ПА ОБСЕ будут наблюдать за выборами в Турции Депутаты Милли Меджлиса Амина Агазаде и Турал Гянджалиев 12 мая посетят Стамбул для наблюдения по линии ПА ОБСЕ за президентскими и парламентскими выборами в Турции. Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса
Милли Меджлис
11 мая 2023 г. 15:10
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Депутаты Милли Меджлиса Амина Агазаде и Турал Гянджалиев 12 мая посетят Стамбул для наблюдения по линии ПА ОБСЕ за президентскими и парламентскими выборами в Турции.
Версия на английском языке Azerbaijani Parliament members to observe elections in Istanbul through OSCE PA
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatları ATƏT PA-nın xətti ilə İstanbulda seçkiləri müşahidə edəcəklər