Депутаты Милли Меджлиса по линии ПА ОБСЕ будут наблюдать за выборами в Турции

Депутаты Милли Меджлиса по линии ПА ОБСЕ будут наблюдать за выборами в Турции

Депутаты Милли Меджлиса Амина Агазаде и Турал Гянджалиев 12 мая посетят Стамбул для наблюдения по линии ПА ОБСЕ за президентскими и парламентскими выборами в Турции. Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса

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Депутаты Милли Меджлиса Амина Агазаде и Турал Гянджалиев 12 мая посетят Стамбул для наблюдения по линии ПА ОБСЕ за президентскими и парламентскими выборами в Турции.



Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.



Депутаты ознакомятся здесь с процессом подготовки к выборам и будут следить за ходом голосования и активностью граждан на избирательных участках в день выборов.



Поездка завершится 15 мая. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Azerbaijani Parliament members to observe elections in Istanbul through OSCE PA