О нас

Депутаты Милли Меджлиса по линии ПА ОБСЕ будут наблюдать за выборами в Турции

Депутаты Милли Меджлиса по линии ПА ОБСЕ будут наблюдать за выборами в Турции Депутаты Милли Меджлиса Амина Агазаде и Турал Гянджалиев 12 мая посетят Стамбул для наблюдения по линии ПА ОБСЕ за президентскими и парламентскими выборами в Турции. Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса
Милли Меджлис
11 мая 2023 г. 15:10
Депутаты Милли Меджлиса по линии ПА ОБСЕ будут наблюдать за выборами в Турции

Депутаты Милли Меджлиса Амина Агазаде и Турал Гянджалиев 12 мая посетят Стамбул для наблюдения по линии ПА ОБСЕ за президентскими и парламентскими выборами в Турции.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Депутаты ознакомятся здесь с процессом подготовки к выборам и будут следить за ходом голосования и активностью граждан на избирательных участках в день выборов.

Поездка завершится 15 мая.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani Parliament members to observe elections in Istanbul through OSCE PA
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatları ATƏT PA-nın xətti ilə İstanbulda seçkiləri müşahidə edəcəklər

Экслюзивные новости

Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
Тургут Алтынок: Освобожденная Шуша объединяет все тюркские народы
11 мая 2023 г. 14:16
Болгарский политолог: Кольцо солидарности обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
Болгарский политолог: "Кольцо солидарности" обеспечит энергобезопасность ряда стран Европы
11 мая 2023 г. 13:04
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
Я выбираю Эрдогана! - ОПРОС В ТУРЦИИ
11 мая 2023 г. 13:02
Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу
Кандидат в депутаты от AK Parti: Успешные результаты - показатель того, что наша партия служит народу
11 мая 2023 г. 12:20
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
Виктор Ющенко: Уверен, что Гейдар Алиев - самый гениальный азербайджанец
10 мая 2023 г. 14:04
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
Генсек ТЮРКСОЙ: Масштабные мероприятия в Шуше вызовут резонанс в мире
9 мая 2023 г. 14:16
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
Начальник службы: Помилованы 118 стоящих на учете Службы пробации заключенных
8 мая 2023 г. 12:54
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
Игнат: Украине нужны системы ПВО и истребители
7 мая 2023 г. 13:19
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
Обнародована последняя ситуация в Бахмуте
6 мая 2023 г. 19:38
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
Посол: Великобритания ценит вклад Азербайджана в обеспечение энергобезопасности Европы
6 мая 2023 г. 12:45

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi