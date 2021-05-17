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Депутаты Милли Меджлиса посетят Санкт-Петербург

Депутаты Милли Меджлиса посетят Санкт-Петербург Они примут участие в мероприятиях 16-го заседания Межпарламентской Молодежной Ассамблеи государств-членов СНГ
Милли Меджлис
17 мая 2021 г. 12:52
Депутаты Милли Меджлиса посетят Санкт-Петербург

Депутаты Милли Меджлиса (ММ) Эмин Гаджиев и Нигяр Арпадараи с 18 по 22 мая посетят Санкт-Петербург для участия в мероприятиях 16-го заседания Межпарламентской Молодежной Ассамблеи государств-членов СНГ.

Как сообщили Report в отделе ММ по связям с прессой и общественностью, Эмин Гаджиев выступит на заседании Межпарламентской Ассамблеи молодежи. На международной научно-практической конференции на тему "Участие молодежи в избирательном процессе: Опыт государств-членов ПА СНГ" выступит Нигяр Арпадараи.

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