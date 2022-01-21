Депутаты Милли Меджлиса посетят освобожденные территории

21 января состоялось первое заседание комитета по аграрной политике весенней сессии Милли Меджлиса.
Как передает Report, председатель комитета Таир Рзаев отметил, что в повестку заседания включены вопросы, связанные с отчетом о проделанной в комитете работе в период осенней сессии 2021 года и планом работ комитета на весеннюю сессию 2022 года.
Затем Т.Рзаев представил отчет о работе, проделанной в комитете за осеннюю сессию 2021 года. Он отметил, что в отчетный период было проведено 12 заседаний и рассмотрены 13 вопросов.
Затем был обсужден план работ на осеннюю сессию 2022 года. По словам председателя, в ходе сессии планируется обсуждение законопроектов, внесенных президентом Азербайджанской Республики в порядке законодательной инициативы, депутатами Милли Меджлиса, Верховным судом, Генеральной прокуратурой и др.
В то же время запланированы встречи с семьями шехидов и ветеранами, знакомство с аграрной ситуацией на освобожденных территориях, обсуждение важных вопросов для развития аграрной сферы, обсуждение хода работ в аграрной сфере с участием министерства сельского хозяйства.