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Депутаты Милли Меджлиса посетят освобожденные территории

Депутаты Милли Меджлиса посетят освобожденные территории 21 января состоялось первое заседание комитета по аграрной политике весенней сессии Милли Меджлиса.
Милли Меджлис
21 января 2022 г. 13:38
Депутаты Милли Меджлиса посетят освобожденные территории
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21 января состоялось первое заседание комитета по аграрной политике весенней сессии Милли Меджлиса.

Как передает Report, председатель комитета Таир Рзаев отметил, что в повестку заседания включены вопросы, связанные с отчетом о проделанной в комитете работе в период осенней сессии 2021 года и планом работ комитета на весеннюю сессию 2022 года.

Затем Т.Рзаев представил отчет о работе, проделанной в комитете за осеннюю сессию 2021 года. Он отметил, что в отчетный период было проведено 12 заседаний и рассмотрены 13 вопросов.

Затем был обсужден план работ на осеннюю сессию 2022 года. По словам председателя, в ходе сессии планируется обсуждение законопроектов, внесенных президентом Азербайджанской Республики в порядке законодательной инициативы, депутатами Милли Меджлиса, Верховным судом, Генеральной прокуратурой и др.

В то же время запланированы встречи с семьями шехидов и ветеранами, знакомство с аграрной ситуацией на освобожденных территориях, обсуждение важных вопросов для развития аграрной сферы, обсуждение хода работ в аграрной сфере с участием министерства сельского хозяйства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMilli Məclisin deputatları azad olunan ərazilərə gedəcəklər

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