Депутаты Милли Меджлиса посетят Ирак

Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Ираком Ильхам Мамедов и депутат Амина Агазаде 8 ноября посетят Багдад (Ирак)

Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Ираком Ильхам Мамедов и депутат Амина Агазаде 8 ноября посетят Багдад (Ирак).

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Депутаты примут участие в заседании Постоянного комитета по политическим вопросам Азиатской парламентской ассамблеи.

На заседании будут обсуждаться проекты резолюций "О верховенстве закона и полномочиях судебной власти", "Об обеспечении процветания Азии на основе дружбы и сотрудничества", "О гармоничном развитии на основе демократии" и др.

Визит завершится 12 ноября.