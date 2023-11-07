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Депутаты Милли Меджлиса посетят Ирак

Депутаты Милли Меджлиса посетят Ирак Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Ираком Ильхам Мамедов и депутат Амина Агазаде 8 ноября посетят Багдад (Ирак)
Милли Меджлис
7 ноября 2023 г. 12:00
Депутаты Милли Меджлиса посетят Ирак

Руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Ираком Ильхам Мамедов и депутат Амина Агазаде 8 ноября посетят Багдад (Ирак).

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Депутаты примут участие в заседании Постоянного комитета по политическим вопросам Азиатской парламентской ассамблеи.

На заседании будут обсуждаться проекты резолюций "О верховенстве закона и полномочиях судебной власти", "Об обеспечении процветания Азии на основе дружбы и сотрудничества", "О гармоничном развитии на основе демократии" и др.

Визит завершится 12 ноября.

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