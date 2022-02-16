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Депутаты Милли Меджлиса отправятся с рабочим визитом в ОАЭ

Депутаты Милли Меджлиса отправятся с рабочим визитом в ОАЭ Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили, председатель комитета по культуре Ганира Пашаева, депутаты Солтан Мамедов, Махир Аббасзаде и Эльнур Аллахвердиев 17 февраля посетят Дубай
Милли Меджлис
16 февраля 2022 г. 18:54
Депутаты Милли Меджлиса отправятся с рабочим визитом в ОАЭ

Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили, председатель комитета по культуре Ганира Пашаева, депутаты Солтан Мамедов, Махир Аббасзаде и Эльнур Аллахвердиев 17 февраля посетят Дубай (ОАЭ).

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

В ходе рабочего визита депутаты Милли Меджлиса проведут ряд встреч, обменяются мнениями о расширении сотрудничества между странами в экономической, культурной, гуманитарной сферах, развитии парламентских связей.

Визит завершится 20 февраля.

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