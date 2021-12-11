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Депутаты Милли Меджлиса отправляются в Австрию

Депутаты Милли Меджлиса отправляются в Австрию Председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Австрией Тахир Миркишили, члены рабочей группы Амина Агазаде и Эльнур Аллахвердиев 12 декабря от
Милли Меджлис
11 декабря 2021 г. 12:40
Депутаты Милли Меджлиса отправляются в Австрию

Председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству, руководитель рабочей группы по межпарламентским связям с Австрией Тахир Миркишили, члены рабочей группы Амина Агазаде и Эльнур Аллахвердиев 12 декабря отправятся в столицу Австрии Вену.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Милли Меджлиса, депутаты проведут ряд встреч с членами двусторонней парламентской группы «Австрия-Южный Кавказ», представителями комитета иностранной политики парламента Австрии, с правительством и представителями экономической палаты Федеральной земли Нижняя Австрия, обменяются мнениями насчет направлений развития межпарламентских связей и по другим вопросам.

В ходе визита депутаты примут участие на встрече азербайджанских диаспорских организаций в Австрии.

Визит завершится 15 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatları Avstriyaya gedir

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