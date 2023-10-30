Депутаты Милли Меджлиса не смогут быть арбитрами

Депутаты Милли Меджлиса и Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР) не смогут быть арбитрами в Азербайджане.

Депутаты Милли Меджлиса и Верховного меджлиса Нахчыванской Автономной Республики (НАР) не смогут быть арбитрами в Азербайджане.

Как сообщает Report, это нашло отражение в новом законопроекте "Об арбитраже".

Документом определяются требования к арбитру во внутреннем арбитражном производстве. Арбитрами могут быть физические лица, не являющиеся заинтересованной стороной, не зависящие от сторон и дающие добровольное согласие на выполнение функций арбитра, достигшие 25 лет, имеющие высшее образование и стаж работы по специальности не менее 3 лет.

Арбитр, разрешающий спор единолично, наряду с вышеуказанными требованиями должен иметь высшее юридическое образование. В случае коллегиального разрешения спора председатель состава Арбитражного суда должен иметь высшее юридическое образование.

Дополнительные требования к арбитру могут быть выдвинуты в рамках арбитражного соглашения или решением постоянно действующего арбитражного учреждения.

Арбитрами не могут быть депутаты Милли Меджлиса Азербайджанской Республики и Верховного меджлиса НАР; государственные служащие, военнослужащие, сотрудники публичного юридического лица, судьи Азербайджанской Республики; признанные судом недееспособными или ограниченными в дееспособности лица; лица, чьи судимости не погашены; военнослужащие, уволенные с действительной военной службы в связи со служебным несоответствием, или лишенные воинского звания по решению суда или дисциплинарному предписанию в течение последних 3 лет; уволенные из правоохранительных органов лица; лица, лишенные судейских полномочий, уволенные с государственной службы, иных государственных органов, не связанных с государственной службой, лишенные адвокатского и нотариального статуса в результате применения дисциплинарных мер; исключенные из состава Совета по медиации.