Депутаты Милли Меджлиса будут наблюдать за парламентскими выборами в Узбекистане

10:41

Группа депутатов Милли Меджлиса посетит Ташкент для наблюдения за парламентскими выборами в Узбекистане 27 октября.

Как сообщили Report в парламенте, председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов, депутат Агалар Велиев по линии ТюркПА, депутат Сабина Салманова по линии МПА СНГ, депутаты Гая Мамедов и Азай Гулиев по линии ПА ОБСЕ ознакомятся с уровнем подготовки к выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и условиями на ряде избирательных участков, также будут следить за активностью граждан и процессом подсчета голосов в день голосования.

Визит депутатов в Узбекистан завершится 29 октября.