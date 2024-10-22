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Депутаты Милли Меджлиса будут наблюдать за парламентскими выборами в Узбекистане

Депутаты Милли Меджлиса будут наблюдать за парламентскими выборами в Узбекистане 10:41
Милли Меджлис
22 октября 2024 г. 11:37
Депутаты Милли Меджлиса будут наблюдать за парламентскими выборами в Узбекистане

Группа депутатов Милли Меджлиса посетит Ташкент для наблюдения за парламентскими выборами в Узбекистане 27 октября.

Как сообщили Report в парламенте, председатель парламентского комитета по здравоохранению Ахлиман Амирасланов, депутат Агалар Велиев по линии ТюркПА, депутат Сабина Салманова по линии МПА СНГ, депутаты Гая Мамедов и Азай Гулиев по линии ПА ОБСЕ ознакомятся с уровнем подготовки к выборам в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и условиями на ряде избирательных участков, также будут следить за активностью граждан и процессом подсчета голосов в день голосования.

Визит депутатов в Узбекистан завершится 29 октября.

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Версия на английском языке Azerbaijani MPs to observe parliamentary elections in Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatları Özbəkistanda parlament seçkilərini müşahidə edəcəklər

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