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Депутаты иракского парламента посетили город Шушу

Депутаты иракского парламента посетили город Шушу Делегация иракского парламента во главе с председателем Комитета по правам человека Совета представителей Республики Ирак Аршадом Рашадом Аль-Салихи, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила город Шуша.
Милли Меджлис
29 октября 2023 г. 19:30
Депутаты иракского парламента посетили город Шушу

Делегация иракского парламента во главе с председателем Комитета по правам человека Совета представителей Республики Ирак Аршадом Рашадом Аль-Салихи, находящаяся с визитом в Азербайджане, посетила город Шуша.

Как передает Report, информацию об этом распространил отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В Шуше гостям рассказали об истории города и строительно-восстановительных работах, проводимых под непосредственным руководством президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

В рамках поездки делегация ознакомилась с мечетью Юхары Говхар-ага и другими памятниками, побывала на Джыдыр-дюзю.

Затем гости осмотрели крепостные стены Шуши и посетили городскую площадь. Им сообщили о расстреле армянскими войсками во время оккупации установленных на городской площади статуй выдающихся деятелей культуры Азербайджана Хуршидбану Натаван, Бюльбюля и Узеира Гаджибейли.

На этом поездка членов Совета представителей парламента Ирака в Шушу завершилась.

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Версия на азербайджанском языке Фотоİraq parlamentinin deputatları Şuşa şəhərində olublar

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