О нас

Депутат выступил с предложением о повышении зарплат военнослужащим и полицейским

Депутат выступил с предложением о повышении зарплат военнослужащим и полицейским
Милли Меджлис
26 ноября 2024 г. 12:12
Депутат выступил с предложением о повышении зарплат военнослужащим и полицейским

Депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров предложил значительно увеличить зарплаты военнослужащих сверхсрочной службы и спецназа, а также сотрудников полиции.

Как сообщает Report, инициатива озвучена на пленарном заседании парламента при обсуждении бюджетного пакета на 2025 год.

Искендеров отметил, что в странах, переживших войну, интерес к военной службе обычно снижается, и повышение зарплат может стать стимулом для привлечения кадров в эту сферу.

По словам парламентария, зарплаты военнослужащих сверхсрочной службы и спецназа должны быть увеличены в несколько раз.

"К этому списку следует добавить сотрудников полиции, которые получают самые низкие зарплаты в системе правоохранительных органов", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке MAXE və xüsusi təyinatlı hərbçilərin maaşlarının artırılması təklif olunur

Экслюзивные новости

Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
Шоимзода: Создаваемые Азербайджаном транспортные коридоры ЦА-Европа открывают для Таджикистана новые возможности - ИНТЕРВЬЮ
20 ноября 2024 г. 12:51
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
Петр Голуб: Чехия надеется на скорейшее достижение целей в области климата
20 ноября 2024 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi