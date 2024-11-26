Депутат выступил с предложением о повышении зарплат военнослужащим и полицейским

Депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров предложил значительно увеличить зарплаты военнослужащих сверхсрочной службы и спецназа, а также сотрудников полиции.

Как сообщает Report, инициатива озвучена на пленарном заседании парламента при обсуждении бюджетного пакета на 2025 год.

Искендеров отметил, что в странах, переживших войну, интерес к военной службе обычно снижается, и повышение зарплат может стать стимулом для привлечения кадров в эту сферу.

По словам парламентария, зарплаты военнослужащих сверхсрочной службы и спецназа должны быть увеличены в несколько раз.

"К этому списку следует добавить сотрудников полиции, которые получают самые низкие зарплаты в системе правоохранительных органов", - отметил он.