Депутат выступил с предложением о повышении зарплат военнослужащим и полицейским

Депутат Милли Меджлиса Вугар Искендеров предложил значительно увеличить зарплаты военнослужащих сверхсрочной службы и спецназа, а также сотрудников полиции.
Как сообщает Report, инициатива озвучена на пленарном заседании парламента при обсуждении бюджетного пакета на 2025 год.
Искендеров отметил, что в странах, переживших войну, интерес к военной службе обычно снижается, и повышение зарплат может стать стимулом для привлечения кадров в эту сферу.
По словам парламентария, зарплаты военнослужащих сверхсрочной службы и спецназа должны быть увеличены в несколько раз.
"К этому списку следует добавить сотрудников полиции, которые получают самые низкие зарплаты в системе правоохранительных органов", - отметил он.