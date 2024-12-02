Депутат: Впервые за 200 лет появились предпосылки для возвращения западных азербайджанцев на родные земли

Впервые за последние 200 лет появились предпосылки для возвращения западных азербайджанцев на родные земли.
Как сообщает Report, об этом сказал депутат Милли Меджлиса, руководитель Инициативной группы по возвращению в Западный Азербайджан Азиз Алекберли на общественных слушаниях в парламенте на тему "Безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан".
По его словам, после Отечественной войны была разработана концепция, включающая политические и правовые основы возвращения в Западный Азербайджан:
"Мы направили обращения в зарубежные страны, а также в ООН, Евросоюз, ЮНЕСКО и другие международные организации с целью заручиться международной поддержкой в вопросе возвращения наших соотечественников. Мы обеспечили распространение Концепции возвращения и других важных документов нашей Общины в качестве официальных документов главных органов ООН".
По словам Алекберли, в последнее время некоторые зарубежные силы пытаются использовать вопрос возвращения армян, добровольно покинувших Карабахский регион Азербайджана, в качестве средства давления на нашу страну как на парламентском уровне, так и в других форматах.
"Считаем, что деятельность по возвращению в Западный Азербайджан важна для предотвращения подобных нездоровых попыток", - сказал депутат.