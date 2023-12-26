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Депутат: Вооружающие Армению силы не достигнут своих целей

Депутат: Вооружающие Армению силы не достигнут своих целей Отдельные силы вооружают Армению и, тем самым, пытаются усилить реваншистские настроения в этой стране, но им не удастся достичь своих целей.
Милли Меджлис
26 декабря 2023 г. 11:56
Депутат: Вооружающие Армению силы не достигнут своих целей
Report

Отдельные силы вооружают Армению и, тем самым, пытаются усилить реваншистские настроения в этой стране, но им не удастся достичь своих целей.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Турал Гянджалиев заявил на пленарном заседании парламента.

"Франция, которая использовала Армению в качестве инструмента для манипуляций, а также пыталась создать хаос в Карабахе руками режима хунты, теперь выступает против азербайджанской культуры, против Хуршидбану Натаван, символа Карабаха и нашей культуры. Ирония заключается в том, что во Франции располагается штаб-квартира ЮНЕСКО, ответственная за защиту культурного и некультурного наследия в мире", - сказал Гянджалиев.

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Версия на английском языке MP: Those who rearm Armenia will not be able to achieve their goals
Версия на азербайджанском языке Deputat: "Ermənistanı yenidən silahlandıranlar məqsədlərinə nail ola bilməyəcək"

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