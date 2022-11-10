Депутат: Во многих регионах существует потребность в восстановлении амбулаторных медучреждений

Во многих регионах существует потребность в восстановлении амбулаторных медицинских учреждений.

Во многих регионах существует потребность в восстановлении амбулаторных медицинских учреждений.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Азер Бадамов во время обсуждения законопроекта "О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год" на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по общественным объединениям и религиозным структурам, науке и образованию, вопросам семьи, женщин и детей, здравоохранению, культуре.

Он напомнил, что до введения в стране системы обязательного медицинского страхования медицинские учреждения, функционирующие в районах, ремонтировались за счет государственных средств: "Какая судьба ожидает медучреждения, нуждающиеся в восстановлении, после введения системы обязательного медицинского страхования?! В Гусарском районе, откуда я избран депутатом, таких медучреждений достаточно".