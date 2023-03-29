Депутат: Виновные в вероломном нападении на Фазиля Мустафу понесут заслуженное наказание

Виновные в вероломном нападении на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу несомненно понесут заслуженное наказание

Виновные в вероломном нападении на депутата Милли Меджлиса Фазиля Мустафу несомненно понесут заслуженное наказание.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Комитета Милли Меджлиса по региональным делам Сиявуш Новрузов.

Он решительно осудил вооруженное нападение на депутата:

"Правоохранительные органы принимают соответствующие меры, нет сомнения, что организаторы и исполнители преступления будут выявлены, привлечены к ответственности и понесут заслуженное наказание. Азербайджан - сильное государство, проводящее независимую политику. Никакая сила незаконными и преступными действиями не может повлиять на принципиальную политику страны. Как сказал президент, Верховный Главнокомандующий Ильхам Алиев, никто не может повлиять на нашу волю и свернуть нас с нашего пути!", - заявил Сиявуш Новрузов.