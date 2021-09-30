Депутат: Верховному главнокомандующему Ильхаму Алиеву следует присвоить высшее звание

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сыграл особую роль в достижении победы в Отечественной войне. Его решительность, воля сыграли основополагающую роль в этой войне. Но вместе с тем, пока не поднимался вопрос о присуждении ему

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев сыграл особую роль в достижении победы в Отечественной войне. Его решительность, воля сыграли основополагающую роль в этой войне. Но вместе с тем, пока не поднимался вопрос о присвоении ему высшего звания.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азербайджана Азер Бадамов на сегодняшнем заседании парламента.

Он подчеркнул, что Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев должен быть награжден высшим орденом и званием: "Прошу включить этот вопрос в повестку заседания парламента".