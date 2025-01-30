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Депутат: В регионах наблюдается серьезное сокращение числа НПО

Депутат: В регионах наблюдается серьезное сокращение числа НПО В регионах Азербайджана наблюдается существенное сокращение числа неправительственных организаций (НПО).
Милли Меджлис
30 января 2025 г. 15:20
Депутат: В регионах наблюдается серьезное сокращение числа НПО

В регионах Азербайджана наблюдается существенное сокращение числа неправительственных организаций (НПО).

Как сообщает Report, об этом заявил член Комитета Милли Меджлиса по делам молодежи и спорта Нагиф Гамзаев на сегодняшнем заседании комитета.

По его словам, если раньше в городе Гяндже было около 50 НПО, то сейчас их число не превышает 3-5.

Депутат также коснулся жилищной проблема молодежи: "Считаю, что для решения данной проблемы необходимы поправки в соответствующее законодательство, чтобы молодые люди могли пользоваться льготной ипотекой".

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