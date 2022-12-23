Депутат: В последние дни карабахские армяне начали понимать реалии

В последние дни карабахские армяне начали понимать реалии.

В последние дни карабахские армяне начали понимать реалии.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Азай Гулиев на пленарном заседании парламента 23 декабря.

"Сегодня в Москве должна была состояться трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, России и Армении. Однако глава МИД Армении отказался от встречи, сорвав мирные переговоры. Видимо, Армения обеспокоена тем, что не добилась результатов на обсуждениях по Лачынскому коридору в СБ ООН. Франция также не заинтересована в проведении этой встречи. Если дипломатия сработает, то вся ложь будет быстро разоблачена", - добавил депутат.

Он отметил, что акция на дороге Ханкенди-Лачын уже приносит свои плоды: "В последние дни карабахские армяне начали понимать реалии. В то же время нарастают протесты против ложных обещаний Варданяна. Поэтому Варданян, не получивший поддержки от карабахских армян, вынужден был отложить митинг, назначенный на 17 декабря. Считаю, что для защиты прав армян Карабаха, подвергшихся насилию, азербайджанский омбудсмен, правоохранительные органы должны предпринять соответствующие шаги и проинформировать об этом международную общественность".