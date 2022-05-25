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Депутат: В Губе можно создать Свободную экономическую зону

Депутат: В Губе можно создать Свободную экономическую зону На сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения законопроекта об исполнении госбюджета на 2021 год было выдвинуто предложение о создании Свободной экономической зоны в Губе.
Милли Меджлис
25 мая 2022 г. 13:20
Депутат: В Губе можно создать Свободную экономическую зону

На сегодняшнем заседании комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству во время обсуждения законопроекта об исполнении госбюджета на 2021 год было выдвинуто предложение о создании Свободной экономической зоны в Губе.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Вахид Ахмедов.

"Мне поступают жалобы преимущественно в связи с социальной защитой. Сегодня самый серьезный вопрос связан с рабочими местами. Выполняется много работ, однако если посмотреть на регион Губы, Шеки, Хачмаза, можно увидеть, какой там уровень безработицы. Почему мы не открываем промышленные парки в этих регионах? В Губе можно создать Свободную экономическую зону. Я прошу рассмотреть вопрос безработицы в этих регионах", - отметил депутат.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: “Qubada Azad İqtisadi Zona yaratmaq olar”

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