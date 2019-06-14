Депутат: В Азербайджане 14% судей и 64,9% врачей - женщины

"Из представленных в парламенте Азербайджана 125 депутатов - 21 женщина, кроме того председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей, глава Государственного экзаменационного центра, уполномоченный по правам человека в Азербайджане, заместитель председателя Конституционного суда, а также три заместителя министра - тоже женщины".

Как сообщает Report, об этом председатель парламентского комитета по делам семьи, женщин и детей Агия Нахчыванлы сказала на проходящей в Баку международной конференции "О роли женщин тюркского мира в достижении целей устойчивого развития".

По словам А.Нахчыванлы, в Азербайджане 14% судей, 64,9% врачей и 28,7% государственных служащих - женщины.