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Депутат: В Азербайджане 600 тыс. человек работают неофициально

Депутат: В Азербайджане 600 тыс. человек работают неофициально 13 февраля в формате видеоконференции состоялось заседание парламентского комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.
Милли Меджлис
13 февраля 2021 г. 16:31
Депутат: В Азербайджане 600 тыс. человек работают неофициально
Муса Гулиев

13 февраля в формате видеоконференции состоялось заседание парламентского комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, открывая заседание, председатель комитета Муса Гулиев огласил повестку.

На повестку в первом чтении был внесен законопроект “О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики”. Председатель комитета отметил, что законопроект предусматривает 12 поправок. Было подчеркнуто, что в Азербайджане неофициально работают 600 тысяч человек.

Проинформировав о законопроекте, заведующий отделом социального законодательства Аппарата парламента Адиль Велиев отметил, что предлагаемые поправки в Трудовой кодекс связаны с предотвращением уклонения от уплаты налогов и взносов по обязательному государственному социальному страхованию и борьбой со злоупотреблением формой гражданско-правовых отношений в процессе трудовых отношений.

Выступившие в рамках онлайн-заседания заместитель председателя парламентского комитета Малахат Ибрагимгызы, депутаты Саттар Мохбалыев, Жаля Алиева, Вугар Байрамов, Зияд Самедзаде, Агиль Мамедов, Арзу Нагиев, Севиндж Гусейнова, Султан Мамедов и Рауф Алиев положительно оценили предлагаемые поправки, выразив уверенность в том, что документ внесет вклад в укрепление трудового законодательства. Отметив актуальность проблемы, депутаты высоко оценили работу, проделанную в сфере заключения трудовых договоров в стране за короткий срок, отметили важность просвещения общественности в этом направлении.

В заключение члены комитета рекомендовали законопроект "О внесении поправок в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики" на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Azərbaycanda 600 min nəfər qeyri-rəsmi çalışan işçi var"

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