Депутат: В Азербайджане 600 тыс. человек работают неофициально

13 февраля в формате видеоконференции состоялось заседание парламентского комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

13 февраля в формате видеоконференции состоялось заседание парламентского комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Как сообщили Report в Милли Меджлисе, открывая заседание, председатель комитета Муса Гулиев огласил повестку.

На повестку в первом чтении был внесен законопроект “О внесении изменений в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики”. Председатель комитета отметил, что законопроект предусматривает 12 поправок. Было подчеркнуто, что в Азербайджане неофициально работают 600 тысяч человек.

Проинформировав о законопроекте, заведующий отделом социального законодательства Аппарата парламента Адиль Велиев отметил, что предлагаемые поправки в Трудовой кодекс связаны с предотвращением уклонения от уплаты налогов и взносов по обязательному государственному социальному страхованию и борьбой со злоупотреблением формой гражданско-правовых отношений в процессе трудовых отношений.

Выступившие в рамках онлайн-заседания заместитель председателя парламентского комитета Малахат Ибрагимгызы, депутаты Саттар Мохбалыев, Жаля Алиева, Вугар Байрамов, Зияд Самедзаде, Агиль Мамедов, Арзу Нагиев, Севиндж Гусейнова, Султан Мамедов и Рауф Алиев положительно оценили предлагаемые поправки, выразив уверенность в том, что документ внесет вклад в укрепление трудового законодательства. Отметив актуальность проблемы, депутаты высоко оценили работу, проделанную в сфере заключения трудовых договоров в стране за короткий срок, отметили важность просвещения общественности в этом направлении.

В заключение члены комитета рекомендовали законопроект "О внесении поправок в Трудовой кодекс Азербайджанской Республики" на рассмотрение на пленарном заседании Милли Меджлиса.