Депутат: В Армении не готовы отказаться от реваншистских идей

В Армении все, от руководящих лиц до простых граждан, с реваншистскими мыслями готовятся к войне против Азербайджана.

В Армении все, от руководящих лиц до простых граждан, с реваншистскими мыслями готовятся к войне против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Фазаил Агамалы сказал во время выступления на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что Ереван, создав альянс с Францией и Грецией, пытается использовать их для вооружения.

По словам Агамалы, пока Армения не вооружилась значительно, Азербайджан должен посредством военных операций освободить 8 оккупированных сел.