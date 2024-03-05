О нас

Депутат: В Армении не готовы отказаться от реваншистских идей

Депутат: В Армении не готовы отказаться от реваншистских идей В Армении все, от руководящих лиц до простых граждан, с реваншистскими мыслями готовятся к войне против Азербайджана.
Милли Меджлис
5 марта 2024 г. 12:13
Депутат: В Армении не готовы отказаться от реваншистских идей

В Армении все, от руководящих лиц до простых граждан, с реваншистскими мыслями готовятся к войне против Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Фазаил Агамалы сказал во время выступления на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он отметил, что Ереван, создав альянс с Францией и Грецией, пытается использовать их для вооружения.

По словам Агамалы, пока Армения не вооружилась значительно, Азербайджан должен посредством военных операций освободить 8 оккупированных сел.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Deputat: Azərbaycan hərbi əməliyyatlar vasitəsilə işğalda olan 8 kəndi azad etməlidir

Самое важное

Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана
Президент: В ПАСЕ ведется предвзятая и грязная кампания против Азербайджана
4 марта 2024 г. 13:59
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
Лавров: Россия может пересмотреть отношения с Арменией
2 марта 2024 г. 17:46
Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов
Президент: У Азербайджана очень амбициозная повестка проектов по производству возобновляемых энергоресурсов
2 марта 2024 г. 10:28
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
1 марта 2024 г. 11:47
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
29 февраля 2024 г. 16:48
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
29 февраля 2024 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
28 февраля 2024 г. 23:24
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
27 февраля 2024 г. 18:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi