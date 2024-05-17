Депутат: Увеличение количества хостелов в Азербайджане приводит к росту числа жертв торговли людьми

Увеличение количества хостелов в Азербайджане приводит к росту числа жертв торговли людьми.

Увеличение количества хостелов в Азербайджане приводит к росту числа жертв торговли людьми.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя комитета Милли Меджлиса по правам человека Таир Керимли в ходе обсуждения в парламенте ежегодного отчета Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

По его словам, рост числа мужчин среди жертв торговли людьми вызывает обеспокоенность: "Необходимо серьезно бороться с торговцами людьми. Поскольку в последнее время в стране развивается система хостелов, в этой сфере наблюдаются отдельные неконтролируемые случаи. Считаю, что в связи с этим необходимо внести соответствующие изменения в законодательство, следует усилить меры контроля".