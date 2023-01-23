Депутат: Удостоенные почетных званий сотрудники через месяц сокращаются

Удостоенные почетных званий сотрудники сокращаются через месяц после прихода нового руководства.
Как сообщает Report, об этом сказала член комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Малахат Ибрагимгызы.
"Раньше стоял вопрос безработицы, а сегодня жалобы связаны с сокращениями. Сотрудники, удостоенные почетных званий и наград, сокращаются через месяц после прихода нового руководства", - отметила она.
М.Ибрагимгызы предложила провести общественные слушания или обсуждения с соответствующими структурами в связи с данным вопросом.