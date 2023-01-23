Депутат: Удостоенные почетных званий сотрудники через месяц сокращаются

Удостоенные почетных званий сотрудники сокращаются через месяц после прихода нового руководства.

Удостоенные почетных званий сотрудники сокращаются через месяц после прихода нового руководства.

Как сообщает Report, об этом сказала член комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Малахат Ибрагимгызы.

"Раньше стоял вопрос безработицы, а сегодня жалобы связаны с сокращениями. Сотрудники, удостоенные почетных званий и наград, сокращаются через месяц после прихода нового руководства", - отметила она.

М.Ибрагимгызы предложила провести общественные слушания или обсуждения с соответствующими структурами в связи с данным вопросом.