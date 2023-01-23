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Депутат: Удостоенные почетных званий сотрудники через месяц сокращаются

Депутат: Удостоенные почетных званий сотрудники через месяц сокращаются Удостоенные почетных званий сотрудники сокращаются через месяц после прихода нового руководства.
Милли Меджлис
23 января 2023 г. 12:39
Депутат: Удостоенные почетных званий сотрудники через месяц сокращаются

Удостоенные почетных званий сотрудники сокращаются через месяц после прихода нового руководства.

Как сообщает Report, об этом сказала член комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике Малахат Ибрагимгызы.

"Раньше стоял вопрос безработицы, а сегодня жалобы связаны с сокращениями. Сотрудники, удостоенные почетных званий и наград, сокращаются через месяц после прихода нового руководства", - отметила она.

М.Ибрагимгызы предложила провести общественные слушания или обсуждения с соответствующими структурами в связи с данным вопросом.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: “Fəxri fərman, təşəkkürnamə alan şəxs bir aydan sonra ixtisara düşür”

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